Выпуск новостей за 12:00: Наказание для Зайцевой и Дронова. Обвал в Стамбуле
В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 12:00 – прокуратура требует по 10 лет тюрьмы для участников жуткого ДТП в Харькове Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова. После шестичасового заседания прокуратура озвучила свою позицию – вина обоих водителей доказана полностью. В Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом, по меньшей мере трое его жителей погибли. Спасательная операция продолжается.
Также в выпуске:
Российский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов относительно пленных украинских моряков.
В Берлине начался один из самых престижных кинофестивалей в мире "Берлинале".
Источник: 24 канал
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