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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 12:00: Наказание для Зайцевой и Дронова. Обвал в Стамбуле

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 12:00 – прокуратура требует по 10 лет тюрьмы для участников жуткого ДТП в Харькове Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова. После шестичасового заседания прокуратура озвучила свою позицию – вина обоих водителей доказана полностью. В Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом, по меньшей мере трое его жителей погибли. Спасательная операция продолжается.

      Также в выпуске:

      Российский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов относительно пленных украинских моряков.

      В Берлине начался один из самых престижных кинофестивалей в мире "Берлинале".

      blog_ava
      Обвал восьмиэтажного дома в Стамбуле попал на видео
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      Теги: Новости Турции ДТП в Харькове Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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