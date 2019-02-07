Выпуск новостей за 12:00: Наказание для Зайцевой и Дронова. Обвал в Стамбуле

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 12:00 – прокуратура требует по 10 лет тюрьмы для участников жуткого ДТП в Харькове Алёны Зайцевой и Геннадия Дронова. После шестичасового заседания прокуратура озвучила свою позицию – вина обоих водителей доказана полностью. В Стамбуле обрушился восьмиэтажный жилой дом, по меньшей мере трое его жителей погибли. Спасательная операция продолжается.

Также в выпуске: Российский суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов относительно пленных украинских моряков. В Берлине начался один из самых престижных кинофестивалей в мире "Берлинале".