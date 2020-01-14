Выпуск новостей за 12:00: Наказание виновных в катастрофе МАУ. Последствия аварии у Ocean Plaza

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 12:00 – в Иране уже арестовали нескольких виновных в авиакатастрофе сбитого украинского Boeing-737. Кто именно эти люди – пока неизвестно. Для расследования авиакатастрофы МАУ в стране создали специальный суд. К нему привлекут десятки экспертов и судей. Из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza проводят экстренный ремонт, образовались пробки.

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В Кропивницком полицейские вместе со студентами учатся делать фликеры – светоотражатели, которые позволяют распознать пешехода в темное время суток. Их использование поможет снизить количество аварий на дорогах.

На передовой боевики вновь применили тяжелое вооружение. В общем выпустили 36 мин. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Лидера группы "Тартак" Александра Положинского допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Вызвали певца на допрос в качестве свидетеля, ведь Положинский – друг и коллега подозреваемого Андрея Антоненко.