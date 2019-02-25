Выпуск новостей за 12:00: Нападение на дом главы суда в Ровно. Подозрение Замана в госизмене
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 12:00 – в Ровно неизвестный мужчина бросил гранату и обстрелял дом председателя городского суда Петра Денисюка. В результате нападения повреждены окна и фасад здания. Генерал-полковника Владимира Замана задержали военная прокуратура совместно с СБУ и подозревают в государственной измене.
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Источник: 24 канал
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