Выпуск новостей за 12:00: Нападение на дом главы суда в Ровно. Подозрение Замана в госизмене

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 12:00 – в Ровно неизвестный мужчина бросил гранату и обстрелял дом председателя городского суда Петра Денисюка. В результате нападения повреждены окна и фасад здания. Генерал-полковника Владимира Замана задержали военная прокуратура совместно с СБУ и подозревают в государственной измене.

Также в выпуске: На Донбассе снайпер уничтожил боевика с позывным "Остап". Пророссийская сила выиграет парламентские выборы в Молдове. В Карпатах трое спасателей, которые искали туристов на горе Поп Иван, получили обморожения и попали в больницу.