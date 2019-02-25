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      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      Выпуск новостей за 12:00: Нападение на дом главы суда в Ровно. Подозрение Замана в госизмене

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 12:00 – в Ровно неизвестный мужчина бросил гранату и обстрелял дом председателя городского суда Петра Денисюка. В результате нападения повреждены окна и фасад здания. Генерал-полковника Владимира Замана задержали военная прокуратура совместно с СБУ и подозревают в государственной измене.

      Также в выпуске:

      На Донбассе снайпер уничтожил боевика с позывным "Остап".

      Пророссийская сила выиграет парламентские выборы в Молдове.

      В Карпатах трое спасателей, которые искали туристов на горе Поп Иван, получили обморожения и попали в больницу.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Судьи
      Источник: 24 канал
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