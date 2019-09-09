Выпуск новостей за 12:00: Недовольство из-за обмена Цемаха. Встреча Сенцова с родными

В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 12:00 – недовольных выдачей Владимира Цемаха России увеличивается. Накануне свое возмущение выразили в министерстве иностранных дел Австралии. Освобожденный из российского плена Олег Сенцов встретился с родными. Мать, сын и жена вчера вечером приехали в Киев из оккупированного Крыма.

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Кремль помиловал только заключенных за гражданскую позицию, кто не принимал участия в боевых действиях, а с 24 военных моряков обвинения так и не снял.

По меньшей мере 115 украинцев в частности и крымских татар, остаются в российском плену и в Крыму.

Бывший переводчик Гройсмана Станислав Ежов, которого передали России в рамках проведенного обмена заключенными, обещал вернуться.