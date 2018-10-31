Выпуск новостей за 12:00: Незаконные выборы на Донбассе. Протесты по возвращению света в Киеве

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 12:00 – так называемые выборы на Донбассе незаконны и противоречат Минским договоренностям, такое заявление сделала восьмерка государств в итоге заседание Совета безопасности ООН. В Киеве Левый берег стал в пробках, протестующие перекрыли Харьковское шоссе и требуют вернуть в их дома свет, который отключили еще накануне.

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