Выпуск новостей за 12:00: Незаконные выборы на Донбассе. Протесты по возвращению света в Киеве
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 12:00 – так называемые выборы на Донбассе незаконны и противоречат Минским договоренностям, такое заявление сделала восьмерка государств в итоге заседание Совета безопасности ООН. В Киеве Левый берег стал в пробках, протестующие перекрыли Харьковское шоссе и требуют вернуть в их дома свет, который отключили еще накануне.
Также в выпуске:
В Киеве полицейские наехали на мужчину, который ограбил прохожего, нарушитель перепрыгнул через забор и буквально влетел на капот авто.
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Источник: 24 канал
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