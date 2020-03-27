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      Выпуск новостей за 12:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Условия для новой программы МВФ

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – в Украине зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на сейчас смертоносный недуг подхватили уже 218 украинцев. В МВФ назвали условия для утверждения новой программы. Сначала - "антиколомойский" закон и рынок земли.

      Також у випуску:

      В евакуйованого з Риги українця виявили коронавірус.

      За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

      Кількість хворих на коронавірус у світі перевищує 500 тисяч.

      У Китаї закривають кордони для іноземців.

       

       

      Теги: Выпуск новостей
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