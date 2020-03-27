Выпуск новостей за 12:00: Новые данные о коронавирусе в Украине. Условия для новой программы МВФ
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 12:00 – в Украине зафиксировали 62 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на сейчас смертоносный недуг подхватили уже 218 украинцев. В МВФ назвали условия для утверждения новой программы. Сначала - "антиколомойский" закон и рынок земли.
Також у випуску:
В евакуйованого з Риги українця виявили коронавірус.
За минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Кількість хворих на коронавірус у світі перевищує 500 тисяч.
У Китаї закривають кордони для іноземців.
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