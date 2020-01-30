Выпуск новостей за 12:00: Обесточивание в городах Украины. Возвращение туристов из Китая

В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 12:00 – в Украине из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в 8 областях. Причина – сильные осадки и порывы ветра. Авиакомпания МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.

Также в выпуске: Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает национальная комиссия здравоохранения страны. Неизвестный сжег авто журналистки издания "Радио свобода" во Львове. Боевики постоянно палят по украинским позициям из запрещенных в Минске минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Горячее всего недалеко от Орехово и Новотошковского.