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      Выпуск новостей за 12:00: Обесточивание в городах Украины. Возвращение туристов из Китая

      Выпуск новостей 46 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 12:00 – в Украине из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в 8 областях. Причина – сильные осадки и порывы ветра. Авиакомпания МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.

      Также в выпуске:

      Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает национальная комиссия здравоохранения страны.

      Неизвестный сжег авто журналистки издания "Радио свобода" во Львове.

      Боевики постоянно палят по украинским позициям из запрещенных в Минске минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Горячее всего недалеко от Орехово и Новотошковского.

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      Теги: Китай Электроэнергия Выпуск новостей
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