Выпуск новостей за 12:00: Обесточивание в городах Украины. Возвращение туристов из Китая
В выпуске новостей за 30 января по состоянию на 12:00 – в Украине из-за непогоды обесточены 397 населенных пунктов в 8 областях. Причина – сильные осадки и порывы ветра. Авиакомпания МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай в результате вспышки коронавируса в стране.
Также в выпуске:
Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае уменьшается. Об этом сообщает национальная комиссия здравоохранения страны.
Неизвестный сжег авто журналистки издания "Радио свобода" во Львове.
Боевики постоянно палят по украинским позициям из запрещенных в Минске минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Горячее всего недалеко от Орехово и Новотошковского.
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