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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей за 12:00: Обстрелы на Донбассе. Совещание в ЕС из-за коронавируса

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 12:00 – российские наемники уменьшили количество обстрелов, но не их интенсивность. В общем боевики трижды в сутки нарушили режим прекращения огня. В Брюсселе состоится срочная встреча министров здравоохранения стран ЕС. Они ставят цель разработать совместный план противодействия распространению коронавируса.

      Также в выпуске: 

      В результате ДТП в Одессе в аварии повреждены пять автомобилей. В больницу госпитализировали трех участников ДТП, серьезно травмирован водитель микроавтобуса.

      В Украине в течение недели умерло от гриппа восемь человек. Всего же с начала эпидемического сезона погибло 26 украинцев. В большинстве украинских школ уже введен карантин.

      Владимир Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу Офиса президента и пригласил туда нового – Андрея Ермака, который во вторник сменил на посту Андрея Богдана.

      В Минске согласовали, что украинские военные и российские наемники отойдут на километр назад в районе поселка Гнутово на Приазовье, где расположен один из контрольно-пропускных пунктов для гражданских.

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      Теги: Война на Донбассе Евросоюз Выпуск новостей
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