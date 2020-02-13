Выпуск новостей за 12:00: Обстрелы на Донбассе. Совещание в ЕС из-за коронавируса

В выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 12:00 – российские наемники уменьшили количество обстрелов, но не их интенсивность. В общем боевики трижды в сутки нарушили режим прекращения огня. В Брюсселе состоится срочная встреча министров здравоохранения стран ЕС. Они ставят цель разработать совместный план противодействия распространению коронавируса.

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