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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Обучение авианаводчиков Мариуполя. Смертельное ДТП на Львовщине

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 12:00 – накануне вблизи Мариуполя наши военные отшлифовывали защиту морского пространства, если вражеский десант вдруг высадится с моря, они смогут с воздуха отразить нападение. На Львовщине объявили подозрение депутату, который насмерть сбил велосипедистку, Василию Петрушке инкриминируют совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте.

Скандал с премиями в "Нафтогазе".

Янукович подал в суд на Луценко.

 

Теги: Новости Украины авиация Жертвы Аварии и ДТП Новости Львова Вооруженные Силы Украины Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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