Выпуск новостей за 12:00: Обучение авианаводчиков Мариуполя. Смертельное ДТП на Львовщине
В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 12:00 – накануне вблизи Мариуполя наши военные отшлифовывали защиту морского пространства, если вражеский десант вдруг высадится с моря, они смогут с воздуха отразить нападение. На Львовщине объявили подозрение депутату, который насмерть сбил велосипедистку, Василию Петрушке инкриминируют совершение аварии в состоянии алкогольного опьянения.
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Источник: 24 канал
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