Выпуск новостей за 12:00: Обвал эскалатора в метро в Риме. Падение самолета в Калифорнии

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 12:00 – в римском метро обвалился эскалатор из-за прыжков болельщиков российского клуба "ЦСКА". Госпитализировали четырех украинцев. В Калифорнии на автостраду упал раритетный немецкий самолет времен Второй мировой войны. К счастью, никто не пострадал.

Также в выпуске: Командира 57 ОМБР подозревают в сокрытии ДТП с пострадавшим солдатом. Россиянин пытался въехать в Украину с телом своей жены на пассажирском сиденье. Очередное заседание суда по делу государственной измены Януковича состоялось, но длилось всего час.