Выпуск новостей за 12:00: Обвал эскалатора в метро в Риме. Падение самолета в Калифорнии
В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 12:00 – в римском метро обвалился эскалатор из-за прыжков болельщиков российского клуба "ЦСКА". Госпитализировали четырех украинцев. В Калифорнии на автостраду упал раритетный немецкий самолет времен Второй мировой войны. К счастью, никто не пострадал.
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Источник: 24 канал
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