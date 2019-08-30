Выпуск новостей за 12:00: Обыски на Общественном. Дни траура в Дрогобыче
В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 12:00 – Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". В Дрогобыче на Львовщине – траур. В городе сегодня хоронят шестерых погибших под завалами многоэтажки.
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Источник: 24 канал
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