Выпуск новостей за 12:00: Обыски на Общественном. Дни траура в Дрогобыче

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 12:00 – Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". В Дрогобыче на Львовщине – траур. В городе сегодня хоронят шестерых погибших под завалами многоэтажки.

Также в выпуске: Обмена пленными не произошло. В Офисе Президента призвали не распространять фейки об освобождении пленных. Родственники и журналисты продолжают ждать военнопленных в "Жулянах". С начала суток в штабе ООС насчитали 17 нарушений режима тишины со стороны российских наемников. К счастью, обошлось без потерь. Чем запомнилось первое заседание Верховной Рады Украины 9 созыва.

Источник: 24 канал