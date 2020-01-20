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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      Выпуск новостей за 12:00: Обыски по делу убийства Гандзюк. Мощные пыльные бури в Австралии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 12:00 – Генпрокуратура и СБУ проводят спецоперацию с обысками в вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Происходят они в Херсоне и нескольких населенных пунктах. Австралию, которая в течение последних месяцев страдает от пожаров, теперь накрыли еще и пыльные бури. Из-за сильных ветров и грозы слои красной пыли накрыли города и поселки.

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      Теги: Стихийный бедствия Австралия Дело Екатерины Гандзюк Выпуск новостей
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