Выпуск новостей за 12:00: Обыски по делу убийства Гандзюк. Мощные пыльные бури в Австралии

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 12:00 – Генпрокуратура и СБУ проводят спецоперацию с обысками в вероятных заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. Происходят они в Херсоне и нескольких населенных пунктах. Австралию, которая в течение последних месяцев страдает от пожаров, теперь накрыли еще и пыльные бури. Из-за сильных ветров и грозы слои красной пыли накрыли города и поселки.

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