14:31
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры. Санкции Британии против РФ

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 12:00 – СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла в рамках уголовного дела о разжигании межконфессиональной розни. В Британии уже думают над введением дополнительного пакета санкций против Российской Федерации за агрессией против украинских кораблей в Керченском проливе и захвата наших моряков.

      Также в выпуске:

      Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

      На фронте за эти сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз, один раненый.

      В Аргентине стартует саммит Большой двадцатки, где обсудят вопрос агрессии России в Азовском море.

      Теги: Новости Киева Конфликт в Азовском море Новости России Религия Выпуск новостей Санкции
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей за 15:00: Переговоры России и НАТО. В Житомире обокрали церковь
       8 января , 16:07
      Выпуск новостей за 16:00: Митинг владельцев "евроблях". Смерть птиц в Тернополе
       7 ноября , 16:44
      Выпуск новостей за 9:00: Военная поддержка Британии для Украины. Государственный бюджет-2019
       22 ноября , 11:23
      Выпуск новостей 17 декабря по состоянию на 14:00
       17 декабря 2014 , 14:55
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук