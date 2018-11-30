Выпуск новостей за 12:00: Обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры. Санкции Британии против РФ
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 12:00 – СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла в рамках уголовного дела о разжигании межконфессиональной розни. В Британии уже думают над введением дополнительного пакета санкций против Российской Федерации за агрессией против украинских кораблей в Керченском проливе и захвата наших моряков.
Также в выпуске:
Украина запрещает въезд на свою территорию мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.
На фронте за эти сутки боевики обстреляли наши позиции 14 раз, один раненый.
В Аргентине стартует саммит Большой двадцатки, где обсудят вопрос агрессии России в Азовском море.
Источник: 24 канал
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