Выпуск новостей за 12:00: Одесса без воды. Нормандский формат без Путина

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 12:00 – полмиллиона жителей Одессы остались без воды. Водоснабжение отключили на следующие 2 дня в Приморском, Малиновском и Киевском районах города. Сегодня Петр Порошенко встретится с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ааахене. Владимира Путина на встрече не будет.

Также в выпуске: За минувшие сутки на фронте погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения. В Киеве девушка упала в шахту лифта с 25 этажа. Трагедия произошла этой ночью в недостроенном доме на проспекте Победы в Киеве. 9 июля состоится саммит Украина – ЕС. Автомобиль провалился под землю в центре Киева.