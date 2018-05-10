Выпуск новостей за 12:00: Одесса без воды. Нормандский формат без Путина
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 12:00 – полмиллиона жителей Одессы остались без воды. Водоснабжение отключили на следующие 2 дня в Приморском, Малиновском и Киевском районах города. Сегодня Петр Порошенко встретится с Эмануэлем Макроном и Ангелой Меркель в немецком Ааахене. Владимира Путина на встрече не будет.
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Источник: 24 Канал
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