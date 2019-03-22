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      Выпуск новостей за 12:00: Опасный перекресток возле метро Дорогожичи. Взрыв в Китае

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 12:00 – вечером на столичных Дорогожичах маршрутка чуть не убила трех пешеходов на переходе, все трое выжили лишь чудом. На этом же месте только за последнюю неделю произошло сразу 3 аварии. В Китае от взрыва на химическом заводе погибли по меньшей мере 47 человек. Предприятие производит пестициды, поэтому возможна угроза экологической катастрофы.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, один наш защитник погиб и еще двое – ранены.

      Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из своего состава, об этом сообщили лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

      На севере Ирака утонул паром, по меньшей мере 93 человека погибли.

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      Теги: Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Взрыв Китай Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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