Выпуск новостей за 12:00: Опасный перекресток возле метро Дорогожичи. Взрыв в Китае

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 12:00 – вечером на столичных Дорогожичах маршрутка чуть не убила трех пешеходов на переходе, все трое выжили лишь чудом. На этом же месте только за последнюю неделю произошло сразу 3 аварии. В Китае от взрыва на химическом заводе погибли по меньшей мере 47 человек. Предприятие производит пестициды, поэтому возможна угроза экологической катастрофы.

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