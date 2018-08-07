Выпуск новостей за 12:00: Отравление детей на Львовщине. Дипломатическая война Греции и России
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – по меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере, в селе Раковец на Львовщине. Полиция выясняет обстоятельства.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из запрещенного вооружения.
В СНБО готовятся к вмешательству России в украинские выборы 2019 года.
Миллионы долларов платили Манафорту украинские олигархи.
Источник: 24 канал
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