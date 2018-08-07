Выпуск новостей за 12:00: Отравление детей на Львовщине. Дипломатическая война Греции и России

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – по меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере, в селе Раковец на Львовщине. Полиция выясняет обстоятельства.

Также в выпуске: Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из запрещенного вооружения. В СНБО готовятся к вмешательству России в украинские выборы 2019 года. Миллионы долларов платили Манафорту украинские олигархи.