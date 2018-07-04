Выпуск новостей за 12:00: Павла Гриба избили российские заключенные. Новое отравление в Британии

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 12:00 – Павла Гриба жестоко избили другие российские заключенные, когда его этапировали в Ростов-на-Дону, у пленника забрали продукты и личные вещи. Об этом парень сообщил адвокату Марине Дубровиной, которой удалось пробиться к нему в СИЗО. В Британии мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов в городке Эймсбери, они в критическом состоянии.

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