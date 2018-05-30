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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Выпуск новостей за 12:00: Переговоры в Минске. Экспертиза по делу убийства Бабченко

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 12:00 – переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске. По делу убийства российского журналиста Аркадия Бабченко проведут ряд экспертиз, а на месте преступления работает почти полсотни участковых, которые ищут свидетелей.

Также в выпуске:

Госдеп США поддержал требование Олега Сенцова об освобождении всех украинских заложников.

Подробности убийства Аркадия Бабченко.

Полиция обнародовала фоторобот предполагаемого убийцы Аркадия Бабченко.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что политические убийства – одна из главных тактик России в отношении Украины.

Теги: Убийство Аркадия Бабченко Минск Минские договоренности Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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