Выпуск новостей за 12:00: Переговоры в Минске. Экспертиза по делу убийства Бабченко
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 12:00 – переговоры трехсторонней контактной группы состоятся сегодня в Минске. По делу убийства российского журналиста Аркадия Бабченко проведут ряд экспертиз, а на месте преступления работает почти полсотни участковых, которые ищут свидетелей.
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Подробности убийства Аркадия Бабченко.
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Источник: 24 канал
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