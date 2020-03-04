Выпуск новостей за 12:00: Перестановки в Кабмине. Масштабное ДТП под Киевом

В выпуске за 4 марта по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде сегодня состоится внеочередное заседание по просьбе президента Владимира Зеленского. Нардепы возьмутся за смену премьера и перестановки в Кабмине.В частности, рассмотрят вопрос отставки некоторых министров. На Одесской трассе под Киевом на расстоянии 100 метров попали в аварию сразу 10 авто, есть пострадавшие. ДТП произошло из-за тумана

Также в выпуске: В Иране коронавирусом заболели 80% парламентариев. За сутки на передовой погиб 1 военный, еще 5 – ранены. Мощный торнадо ударил по штату Теннесси в США. Погибли по меньшей мере 25 человек.