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      Выпуск новостей за 12:00: Перестановки в Кабмине. Масштабное ДТП под Киевом

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске за 4 марта по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде сегодня состоится внеочередное заседание по просьбе президента Владимира Зеленского. Нардепы возьмутся за смену премьера и перестановки в Кабмине.В частности, рассмотрят вопрос отставки некоторых министров. На Одесской трассе под Киевом на расстоянии 100 метров попали в аварию сразу 10 авто, есть пострадавшие. ДТП произошло из-за тумана

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      Теги: Отставка правительства Гончарука Верховная Рада Новости Киева Аварии и ДТП Выпуск новостей
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