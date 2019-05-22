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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Выпуск новостей за 12:00: Первые назначения Зеленского. Украинцы попали в плен к боевикам

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский подписал 12 кадровых указов. Новый глава Администрации Президента Андрей Богдан проанонсировал нового главу СНБО, которым может стать Александр Данилюк. Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Также в выпуске:

      Андрей Парубий на предложение Зеленского созвал внеочередное заседание Рады. Такая спешка вызвана желанием новоизбранного президента Владимира Зеленского внести изменения в избирательное законодательство.

      Вопрос о мирных соглашениях с Россией Владимир Зеленский хочет вынести на референдум. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

      Беглый Нардеп Александр Онищенко собирается вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Более того, он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

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      Теги: Владимир Зеленский Администрация Президента Выпуск новостей Война на Донбассе Заложники
      Источник: 24 канал
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