Выпуск новостей за 12:00: Первые назначения Зеленского. Украинцы попали в плен к боевикам

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский подписал 12 кадровых указов. Новый глава Администрации Президента Андрей Богдан проанонсировал нового главу СНБО, которым может стать Александр Данилюк. Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Также в выпуске: Андрей Парубий на предложение Зеленского созвал внеочередное заседание Рады. Такая спешка вызвана желанием новоизбранного президента Владимира Зеленского внести изменения в избирательное законодательство. Вопрос о мирных соглашениях с Россией Владимир Зеленский хочет вынести на референдум. Об этом заявил глава Администрации Президента Андрей Богдан. Беглый Нардеп Александр Онищенко собирается вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Более того, он заявил, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

Источник: 24 канал