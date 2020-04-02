Выпуск новостей за 12:00: Первый случай COVID-19 в ВСУ. Пожар в Одесской области
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 12:00 – на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одессе уже сутки продолжается крупный пожар. Потушить пламя пожарные не могут, потому что нет подъездных путей к очагам возгорания. Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных. Болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.
Также в выпуске:
На Донбассе обостряется ситуация. Российские наемники из артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра интенсивно били по позициям украинских армейцев.
Сотрудники СБУ наведались с обысками в частную клинику, которая скрыла 3 случая заболевания коронавирусом у своих клиентов.
Жители Монастырисского района обратились к Владимиру Зеленскому из-за ситуации с коронавирусом.
Читайте также
Выбор редакции
-
Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет тепло и солнечносегодня , 09:16
-
Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больныхсегодня , 11:06
-
В Вооруженных силах зафиксировали первый случай коронавирусасегодня , 10:04
-
Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в мартесегодня , 12:11
-
Масштабный пожар в Хмельницкой области: горел бывший сахарный заводсегодня , 09:14
-
Оккупанты ввели карантин в Крыму: продлится всего 3 днясегодня , 08:41