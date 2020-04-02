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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Первый случай COVID-19 в ВСУ. Пожар в Одесской области

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 12:00 – на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одессе уже сутки продолжается крупный пожар. Потушить пламя пожарные не могут, потому что нет подъездных путей к очагам возгорания. Подтвердили первый случай заболевания COVID-19 среди военных. Болезнь обнаружили у врача Хмельницкого военного госпиталя.

      Также в выпуске:

      На Донбассе обостряется ситуация. Российские наемники из артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра интенсивно били по позициям украинских армейцев.

      Сотрудники СБУ наведались с обысками в частную клинику, которая скрыла 3 случая заболевания коронавирусом у своих клиентов.

      Жители Монастырисского района обратились к Владимиру Зеленскому из-за ситуации с коронавирусом.

      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Одессы Выпуск новостей
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