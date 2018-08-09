Выпуск новостей за 12:00: Письмо матери Сенцова о помиловании. Суд над Манафортом

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 12:00 – ходатайство матери Олега Сенцова о его помиловании передали в соответствующую комиссию, а с 8 августа в тюрьму, где сидит Сенцов, нельзя отправить письмо онлайн. 31 миллион долларов – именно столько украинские политики заплатили Полу Манафорту в 2012 году, об этом пишет издание Washington Post.

Также в выпуске: Последствия аварии на Днепропетровщине. Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур. Примерно полторы сотни ракет выпустили из сектора Газа по Израилю.