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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Письмо матери Сенцова о помиловании. Суд над Манафортом

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 12:00 – ходатайство матери Олега Сенцова о его помиловании передали в соответствующую комиссию, а с 8 августа в тюрьму, где сидит Сенцов, нельзя отправить письмо онлайн. 31 миллион долларов – именно столько украинские политики заплатили Полу Манафорту в 2012 году, об этом пишет издание Washington Post.

Также в выпуске:

Последствия аварии на Днепропетровщине.

Луценко заявил, что активистку Гандзюк облили кислотой по заказу правоохранительных органов и госструктур.

Примерно полторы сотни ракет выпустили из сектора Газа по Израилю.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Новости США Пол Манафорт
Источник: 24 канал
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