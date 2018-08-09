Выпуск новостей за 12:00: Письмо матери Сенцова о помиловании. Суд над Манафортом
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 12:00 – ходатайство матери Олега Сенцова о его помиловании передали в соответствующую комиссию, а с 8 августа в тюрьму, где сидит Сенцов, нельзя отправить письмо онлайн. 31 миллион долларов – именно столько украинские политики заплатили Полу Манафорту в 2012 году, об этом пишет издание Washington Post.
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Источник: 24 канал
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