Выпуск новостей за 12:00: Подавление протестов во Франции. Нападение на школьников в Китае

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 12:00 – премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил план подавления протестов "желтых жилетов". Правительство страны также намерено запретить носить маски на демонстрациях. В китайском Пекине работник начальной школы ранил 20 детей. Он напал на школьников и начал их бить. Трое детей получили тяжелые ранения, сейчас их состояние стабильное.

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