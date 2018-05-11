Выпуск новостей за 12:00: Поджог в Черкасской области. Убийство в Киеве

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 12:00 – на Черкасщине неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения. Ночью в Киеве в Святошинском районе стреляли в 24-летнего парня. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Также в выпуске: Двое украинских моряков погибли в Африке. Суд в Гааге обязал Россию выплатить украинским компаниям компенсацию за аннексию Крыма. В городе Подгороднее, Днепропетровской области, под вечер спасателям удалось потушить пожар на мусорной свалке.