Выпуск новостей за 12:00: Поджог в Черкасской области. Убийство в Киеве
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 12:00 – на Черкасщине неизвестные бросили коктейль "Молотова" в витрину игорного заведения. Ночью в Киеве в Святошинском районе стреляли в 24-летнего парня. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
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Источник: 24 Канал
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