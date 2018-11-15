Выпуск новостей за 12:00: Последствия первого снега. В Киеве прорвало трубу с кипятком

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 12:00 – в Киеве из-за гололеда на дорогах произошло более 1500 аварий и ДТП. Полиция и спасатели призывают не выезжать на дороги водителям, которые не заменили зимнюю резину на летнюю. В центе Киева на улице Деловой прорвало трубу с горячей водой.

Также в выпуске: В Киеве двое неизвестных мужчин пытались поджечь Андреевскую церковь. Оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским позициям. В Кабмине просят Верховную Раду снизить сумму обязательных закупок, осуществляемых через тендер. Правительство Великобритании утвердило условия выхода из ЕС, который должен состояться 29 марта 2019 года.