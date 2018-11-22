Выпуск новостей за 12:00: Повышение цен на проезд в Киеве. Президентский фонд в Госбюджете

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 12:00 – в Киеве митингуют против повышения цен на проезд в регионе. Протестующие уверяют, что тарифы необоснованные и самые высокие в Украине. Миллиард гривен на президентский фонд Петра Порошенко – такой пункт в Государственном бюджете на 2019 год обнаружили депутаты. Его в Верховной Раде должны рассмотреть и утвердить 22 ноября.

Также в выпуске: На встрече в Нормандском формате будут говорить о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. В Черновцах правоохранители провели обыски в помещениях ГФС и таможни. Горожане вышли на пикеты из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте.