Выпуск новостей за 12:00: Пожар на полигоне в Харькове. Пресс-конференция Сенцова и Кольченко
В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 12:00 – в Харьковской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки. Освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко поделились планами на будущее во время пресс-конференции в Киеве.
Также в выпуске:
Верховная Рада одобрила законопроект об импичменте.
Переговоры в нормандском формате могут произойти в ближайшие недели.
24 моряка из Украины до сих пор находятся под следствием в России.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии