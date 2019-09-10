Выпуск новостей за 12:00: Пожар на полигоне в Харькове. Пресс-конференция Сенцова и Кольченко

В выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 12:00 – в Харьковской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки. Освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко поделились планами на будущее во время пресс-конференции в Киеве.

Также в выпуске: Верховная Рада одобрила законопроект об импичменте. Переговоры в нормандском формате могут произойти в ближайшие недели. 24 моряка из Украины до сих пор находятся под следствием в России.

Источник: 24 канал