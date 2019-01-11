Выпуск новостей за 12:00: Пожар на шахте в Днепропетровской области. Непогода в Европе

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 12:00 – на шахте в Павлограде произошел пожар – из-за вспышки метана ожоги получили пятеро горняков, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из-за сильных снегопадов в Европе погибли уже 16 человек. В Словакии риск схода лавин остается высоким, а в Чехии метели лишили света 9 тысяч домов, заблокировали дороги и железнодорожные пути.

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