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      Выпуск новостей за 12:00: Пожар на шахте в Днепропетровской области. Непогода в Европе

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 12:00 – на шахте в Павлограде произошел пожар – из-за вспышки метана ожоги получили пятеро горняков, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из-за сильных снегопадов в Европе погибли уже 16 человек. В Словакии риск схода лавин остается высоким, а в Чехии метели лишили света 9 тысяч домов, заблокировали дороги и железнодорожные пути.

      Также в выпуске:

      В Германии начался суд по делу похищения гигантской 100-килограммовой монеты из чистого золота.

      После четырех суток поисков в Карпатах спасатели нашли пропавшего лыжника-экстремала.

      11 января вступают в силу изменения в УК – секс без согласия будет подпадать под статью об изнасиловании.

      Теги: Жертвы Погода Новости Днепра Аварии на шахтах Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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