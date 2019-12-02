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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 12:00: Пожар в детском саду Киева. Погибшие на Донбассе

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 12:00 – утром в Киеве на проспекте Юрия Гагарина горел детский сад: погиб охранник, ему было 74. На Донбассе из-за диверсантов погибли двое украинских бойцов.

      Также в выпуске:

      Стрельба в Киеве унесла жизни трехлетнего мальчика.

      Что на этой неделе будут рассматривать депутаты.

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      Теги: Жертвы Война на Донбассе Новости Киева Пожар Выпуск новостей
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