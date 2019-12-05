Выпуск новостей за 12:00 Пожар в Одесском колледже. Отсрочка решения об Избирательном кодексе

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 12:00 – в Одесском колледже 15 человек числятся пропавшими: студенты, преподаватели и научные сотрудники со вчерашнего дня не выходят на связь. Родные надеются их разыскать. Сегодня Рада не будет рассматривать Избирательный кодекс, потому что решила согласовать его с предложением президента оставить то, что приняла в нем предыдущая Рада.

Также в выпуске: Во Франции началась масштабная забастовка против пенсионной реформы. Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В прифронтовой Марьинке, где света не было уже почти две недели, частично восстановили электроснабжение. В Донецкой области из-за ремонта временно не работает пропускной пункт "Гнутово".