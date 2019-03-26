Выпуск новостей за 12:00: Пожар в торговом центре в Баку. ДТП с участием полиции
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 12:00 – в столице Азербайджана горит торговый центр. Огонь охватил помещение центра "Диглас" в районе "Восьмого километра". В Киеве полицейская машина слетела с дороги и врезалась в столб. По версии очевидцев, водитель якобы уснул за рулем.
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Источник: 24 канал
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