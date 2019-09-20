Выпуск новостей за 12:00: Пожар в военном госпитале. Проект бюджета на 2020 год

В выпуске по состоянию на 12:00 – в центре города Луцк горел военный госпиталь. По предварительной информации, пламя вспыхнуло после второго часа ночи в административном крыле и перекинулось на крышу здания. Две недели вместо полугода представители новой власти готовили проект бюджета на 2020 год. Так что документ пока сырой: из-за нехватки времени чиновники опирались на опыт предшественников.

Также в выпуске: Сегодня протестующие по всему миру обращаются к своим властям с требованием признать изменение климата приоритетом в работе парламента. Сегодня Днепровский районный суд столицы изберет меру пресечения "минеру" моста Метро – бывшему военному Алексею Белько.

Источник: 24 канал