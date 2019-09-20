13:32
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Что Зеленский будет делать с землей. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 12:00: Пожар в военном госпитале. Проект бюджета на 2020 год

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске по состоянию на 12:00 – в центре города Луцк горел военный госпиталь. По предварительной информации, пламя вспыхнуло после второго часа ночи в административном крыле и перекинулось на крышу здания. Две недели вместо полугода представители новой власти готовили проект бюджета на 2020 год. Так что документ пока сырой: из-за нехватки времени чиновники опирались на опыт предшественников.

      Также в выпуске:

      Сегодня протестующие по всему миру обращаются к своим властям с требованием признать изменение климата приоритетом в работе парламента.

      Сегодня Днепровский районный суд столицы изберет меру пресечения "минеру" моста Метро – бывшему военному Алексею Белько.

      blog_ava
      Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы
      сегодня
      8507
      Теги: Выпуск новостей Бюджет 2020
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сегодня , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 157
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 11:15 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 951
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      384
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сегодня , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 189
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 сентября , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1770
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук