Выпуск новостей за 12:00: Пожар в жилом доме в Киеве. Продан без электронного браслета

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 12:00 на Киевщине в селе Чубинское вспыхнул масштабный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир. По предварительной версии, загорелось электрощитовое помещение на первом этаже в магазине "Фора". Соломенский районный суд принял решение снять электронный браслет с экс-главы ДФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении.

Также в выпуске: Пожар в жилой многоэтажке Парижа унес жизни восьми человек. Как в Китае празднуют самый длинный и важный праздник в восточной культуре.