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      Выпуск новостей за 12:00: Пожар в жилом доме в Киеве. Продан без электронного браслета

      17 Читати новину українською
      Выпуск новостей с Татьяной Шевченко
      Выпуск новостей с Татьяной Шевченко / 24 канал

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 12:00 на Киевщине в селе Чубинское вспыхнул масштабный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир. По предварительной версии, загорелось электрощитовое помещение на первом этаже в магазине "Фора". Соломенский районный суд принял решение снять электронный браслет с экс-главы ДФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении.

      Также в выпуске:

      Пожар в жилой многоэтажке Парижа унес жизни восьми человек.

      Как в Китае празднуют самый длинный и важный праздник в восточной культуре.

      blog_ava
      Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Пожар в Киеве Пожар Мирослав Продан
      Источник: 24 канал
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