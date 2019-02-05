Выпуск новостей за 12:00: Пожар в жилом доме в Киеве. Продан без электронного браслета
В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 12:00 на Киевщине в селе Чубинское вспыхнул масштабный пожар, в результате которого выгорели 12 квартир. По предварительной версии, загорелось электрощитовое помещение на первом этаже в магазине "Фора". Соломенский районный суд принял решение снять электронный браслет с экс-главы ДФС Мирослава Продана, которого подозревают в незаконном обогащении.
Также в выпуске:
Пожар в жилой многоэтажке Парижа унес жизни восьми человек.
Как в Китае празднуют самый длинный и важный праздник в восточной культуре.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии