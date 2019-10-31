Выпуск новостей за 12:00: Позиция США относительно возвращения России в G7. Пожары в Калифорнии
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 12:00 – комитет по иностранным делам Конгресса США единогласно принял резолюцию против возвращения Федерации в G7. Инициатором резолюции выступил конгрессмен Альбио Сайрус. Самый высокий красный уровень опасности впервые в истории объявили в Калифорнии. Все из-за лесных пожаров.
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