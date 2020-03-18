Выпуск новостей за 12:00: Прекращение обмена валют. Подозрение на коронавирус у артистов балета

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 12:00 – ПриватБанк прекратил обмен валюты в кассах своих отделений. Такие же ограничения он ввел для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий и из-за проблем с международным авиасообщением. Членов гастрольной труппы Днепровского академического театра оперы и балета проверяют на коронавирус.

Также в выпуске: Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Гривна продолжает падение. По сегодняшнему курсу от НБУ нацвалюта перевалила за отметку в 27 гривен за доллар. В Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок.