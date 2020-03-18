Выпуск новостей за 12:00: Прекращение обмена валют. Подозрение на коронавирус у артистов балета
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 12:00 – ПриватБанк прекратил обмен валюты в кассах своих отделений. Такие же ограничения он ввел для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий и из-за проблем с международным авиасообщением. Членов гастрольной труппы Днепровского академического театра оперы и балета проверяют на коронавирус.
Также в выпуске:
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В Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок.
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