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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 12:00: Прекращение обмена валют. Подозрение на коронавирус у артистов балета

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 12:00 – ПриватБанк прекратил обмен валюты в кассах своих отделений. Такие же ограничения он ввел для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий и из-за проблем с международным авиасообщением. Членов гастрольной труппы Днепровского академического театра оперы и балета проверяют на коронавирус.

      Также в выпуске:

      Китайские власти дали разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.

      Гривна продолжает падение. По сегодняшнему курсу от НБУ нацвалюта перевалила за отметку в 27 гривен за доллар.

      В Киеве нарушают условия карантина. Люди ездят в переполненных маршрутках и без масок.

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      Теги: Приватбанк Валюта Доллар-Гривна Выпуск новостей
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