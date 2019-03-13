Выпуск новостей за 12:00: Причина пожара в лагере "Виктория". Арест активистов "Нацкорпуса"

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 12:00 – причиной пожара в лагере "Виктория", в результате которого погибли трое детей, стал включенный электрокипятильник. Двух членов "Нацкорпуса", которые спровоцировали драку с полицией в Черкассах, посадили под домашний арест.

Також в выпуске: В Сумах патрульные спасли мужчину от самоубийства. На Львовщине три дня тушили пламя на свалке. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ с запрещенного минскими соглашениями вооружения.