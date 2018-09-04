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Выпуск новостей за 12:00: Приезд канцлера Австрии Курца. Задержание украинских моряков в Крыму

Выпуск новостей 97 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 12:00 в Мариинском дворце встречают канцлера Австрии Себастиана Курца, он уже встретился с Петром Порошенко, сейчас они проводят встречу с глазу на глаз. В Крыму вновь незаконно задержали украинских моряков, все произошло еще 28 августа, но информация появилась только сегодня.

Также в выпуске:

Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций, двое военных ранены.

На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова.

Четыре спасателя пострадали во время ликвидации пожара в Одессе.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Выпуск новостей Новости Крыма Аннексия Крыма Австрия
Источник: 24 канал
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