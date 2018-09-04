Выпуск новостей за 12:00: Приезд канцлера Австрии Курца. Задержание украинских моряков в Крыму

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 12:00 в Мариинском дворце встречают канцлера Австрии Себастиана Курца, он уже встретился с Петром Порошенко, сейчас они проводят встречу с глазу на глаз. В Крыму вновь незаконно задержали украинских моряков, все произошло еще 28 августа, но информация появилась только сегодня.

Также в выпуске: Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций, двое военных ранены. На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова. Четыре спасателя пострадали во время ликвидации пожара в Одессе.