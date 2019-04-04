Выпуск новостей за 12:00: Приговор РФ для Дудки и Бессараба. Отсрочка Brexit
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – в оккупированном Севастополе "суд" объявил приговор политзаключенным Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, проходящих по делу так называемых "украинских диверсантов". Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить у Евросоюза вновь отсрочить Brexit.
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