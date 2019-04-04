Выпуск новостей за 12:00: Приговор РФ для Дудки и Бессараба. Отсрочка Brexit

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – в оккупированном Севастополе "суд" объявил приговор политзаключенным Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, проходящих по делу так называемых "украинских диверсантов". Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить у Евросоюза вновь отсрочить Brexit.

Также в выпуске: Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский". Эксперты предлагают разработать закон о президентских полномочиях. Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Востоке Украины.

Источник: 24 канал