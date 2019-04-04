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      Выпуск новостей за 12:00: Приговор РФ для Дудки и Бессараба. Отсрочка Brexit

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 12:00 – в оккупированном Севастополе "суд" объявил приговор политзаключенным Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, проходящих по делу так называемых "украинских диверсантов". Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязывающий правительство попросить у Евросоюза вновь отсрочить Brexit.

      Также в выпуске:

      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей.

      Президент Украины Петр Порошенко ответил согласием на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского о дебатах на стадионе НСК "Олимпийский".

      Эксперты предлагают разработать закон о президентских полномочиях.

      Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Востоке Украины.

      blog_ava
      Дебаты между Порошенко и Зеленским: МВД готово обеспечить охрану стадиона
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      Теги: Brexit Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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