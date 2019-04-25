13:27
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 12:00: Принятие закона о государственном языке. Очередной взрыв в Шри-Ланке

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 12:00 – Верховная Рада приняла закон об украинском языке. За такое решение проголосовали 278 депутатов. В Шри-Ланке, в городке Пугоба, раздался взрыв. На данный момент информации о пострадавших нет, правоохранители уже расследуют инцидент.

      Также в выпуске:

      Указ Кремля о выдаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса возмутил мир.

      Совет Безопасности ООН собирается на экстренное заседание с участием Украины и России.

      На Ровенщине лесники продолжают ликвидировать последствия пожара в заповеднике.

      blog_ava
      Чистый четверг-2019: приметы и традиции
      сегодня
      142444
      Теги: Законодательство языковый вопрос Выпуск новостей Серия терактов на Шри-Ланке
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      сегодня , 13:15 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
      Олена Булан 5576
      Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      сегодня , 12:30 Сначала было слово: топ-10 цитат известных украинских писателей о языке
      Олена Булан 1708
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 12:20 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9948
      Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      сегодня , 12:02 Чем рискует Лукашенко в игре с Россией?
      Злой Одессит 1328
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 10:26 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 29195
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук