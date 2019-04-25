Выпуск новостей за 12:00: Принятие закона о государственном языке. Очередной взрыв в Шри-Ланке
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 12:00 – Верховная Рада приняла закон об украинском языке. За такое решение проголосовали 278 депутатов. В Шри-Ланке, в городке Пугоба, раздался взрыв. На данный момент информации о пострадавших нет, правоохранители уже расследуют инцидент.
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Источник: 24 канал
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