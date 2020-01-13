Выпуск новостей за 12:00: Призывы к Ирану касаемо ядерной сделки. Аномальный холод в Афганистане

В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 12:00 – Ангела Меркель, Эмануэль Макрон и Борис Джонсон опубликовали совместный документ, в котором просят Иран вернуться к ядерному соглашению 2015 года. В Афганистане от аномального холода погибли 24 человека. Из-за сильных снегопадов еще в начале января закрыли главные дороги страны, в частности, трассу Кабул – Кандагар и тоннель Саланг.

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