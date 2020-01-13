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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 12:00: Призывы к Ирану касаемо ядерной сделки. Аномальный холод в Афганистане

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 12:00 – Ангела Меркель, Эмануэль Макрон и Борис Джонсон опубликовали совместный документ, в котором просят Иран вернуться к ядерному соглашению 2015 года. В Афганистане от аномального холода погибли 24 человека. Из-за сильных снегопадов еще в начале января закрыли главные дороги страны, в частности, трассу Кабул – Кандагар и тоннель Саланг.

      Также в выпуске:

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      Теги: Иран Погода Афганістан Ядерная безопасность Выпуск новостей
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