Выпуск новостей за 12:00: Прощание с Волошиным. Стрельба в российской школе
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – в Николаеве прощаются с летчиком Владиславом Волошиным, на прошлой неделе он совершил самоубийство. В России 13-летняя школьница принесла с собой пневматический пистолет и ранила 7 учеников.
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Источник: 24 Канал
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