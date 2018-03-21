Выпуск новостей за 12:00: Прощание с Волошиным. Стрельба в российской школе

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 12:00 – в Николаеве прощаются с летчиком Владиславом Волошиным, на прошлой неделе он совершил самоубийство. В России 13-летняя школьница принесла с собой пневматический пистолет и ранила 7 учеников.

Также в выпуске: На Ровенщине в ДТП попали 7 авто. В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого несколько недель работали жучки. Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийской провинции Идлиб.