Выпуск новостей за 12:00: Прощание в Керчи с жертвами убийства. Падение российского самолета
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 12:00 – в Керчи прощаются с жертвами массового убийства в политехническом колледже. Преступление устроил 18-летний Владислав Росляков, который застрелился в библиотеке заведения. Российский учебный самолет Л-39 упал в Азовское море. Известно, что пилоты после катапультирования упали на воду, их до сих пор не нашли, продолжаются поисковые работы.
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Один из вероятных убийц Хашогджи – помощник наследного принца Саудовской Аравии.
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Источник: 24 канал
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