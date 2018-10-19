Выпуск новостей за 12:00: Прощание в Керчи с жертвами убийства. Падение российского самолета

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 12:00 – в Керчи прощаются с жертвами массового убийства в политехническом колледже. Преступление устроил 18-летний Владислав Росляков, который застрелился в библиотеке заведения. Российский учебный самолет Л-39 упал в Азовское море. Известно, что пилоты после катапультирования упали на воду, их до сих пор не нашли, продолжаются поисковые работы.

Также в выпуске: Один из вероятных убийц Хашогджи – помощник наследного принца Саудовской Аравии. Украинская сборная вошла в ТОП-10 на юношеских Олимпийских играх. На Черкасщине люди сами зарыбляют местные водоемы.