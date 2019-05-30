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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение в Раде отставки Гройсмана. Возвращение моряков из Египта

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде должны рассмотреть отставку премьера Владимира Гройсмана. Однако БПП и "Народный фронт" уже заявили, что не поддержат это голосование. Еще пятеро украинских моряков вернулись из Египта в Украину. Они прибыли рейсом из Стамбула. Одесские пограничники оформили их отдельным коридором.

      Также в выпуске:

      На Ровенщине разбился военный вертолет: четверо погибших.

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался делом о вмешательстве России в американские выборы, уходит в отставку.

      В Будапеште на реке перевернулся прогулочный катер: погибли по меньшей мере семь человек.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Одессы Отставка Гройсмана Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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