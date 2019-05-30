Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение в Раде отставки Гройсмана. Возвращение моряков из Египта
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде должны рассмотреть отставку премьера Владимира Гройсмана. Однако БПП и "Народный фронт" уже заявили, что не поддержат это голосование. Еще пятеро украинских моряков вернулись из Египта в Украину. Они прибыли рейсом из Стамбула. Одесские пограничники оформили их отдельным коридором.
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Источник: 24 канал
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