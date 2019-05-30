Выпуск новостей за 12:00: Рассмотрение в Раде отставки Гройсмана. Возвращение моряков из Египта

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде должны рассмотреть отставку премьера Владимира Гройсмана. Однако БПП и "Народный фронт" уже заявили, что не поддержат это голосование. Еще пятеро украинских моряков вернулись из Египта в Украину. Они прибыли рейсом из Стамбула. Одесские пограничники оформили их отдельным коридором.

Также в выпуске: На Ровенщине разбился военный вертолет: четверо погибших. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался делом о вмешательстве России в американские выборы, уходит в отставку. В Будапеште на реке перевернулся прогулочный катер: погибли по меньшей мере семь человек.

Источник: 24 канал