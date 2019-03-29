Выпуск новостей за 12:00: Разоблачение СБУ плана РФ сорвать украинские выборы. Аресты в Крыму
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 12:00 – сорвать выборы под видом националистических военных формирований – такую задачу в России поставили экстремистам, объединение которых СБУ разоблачила накануне. В Крыму задержали Таира Ибрагимова, который принимал участие во флэшмобе в поддержку арестованных крымских татар.
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Источник: 24 канал
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