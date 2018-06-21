Выпуск новостей за 12:00: Разоблачение террориста на Харьковщине. Требование Денисовой относител

Выпуск новостей за 12:00: Разоблачение террориста на Харьковщине. Требование Денисовой относителВыпуск новостей 16 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 12:00 – разоблаченный СБУ на Харьковщине боевик Луганской народной республики подтвердил присутствие российских военных на востоке. Украинский омбудсмен Людмила Денисова продолжает добиваться встречи с Олегом Сенцовым, зато Татьяна Москалькова планирует приехать на свидание с Вышинским.
Также в выпуске:
Верховная Рада рассматривает закон о нацбезопасности во втором чтении.
Украина прощается с выдающимся поэтом Иваном Драчом.
В ВР хотят отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии