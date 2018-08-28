Выпуск новостей за 12:00: Резкое похолодание в Украине. КПП "Майорское" снова работает

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 12:00 – до зимы далеко, но осень уже дышит в спину. Первыми резкое похолодание ощутят на себе жители Западной Украины. Там синоптики обещают сильные дожди с градом, да еще и с сильным ветром. Контрольно-пропускной пункт "Майорское" после обстрела боевиками возобновил свою работу. И с 6 часов утра работает в штатном режиме.

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На передовую боевики вернули танки. После длительного затишья враг обстрелял поселок Лебединское. Кроме того, боевики ранили мирную жительницу Верхнеторецкого. Также ранения получил и один наш военный.

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