Выпуск новостей за 12:00: Результаты подсчетов ЦИК. ВРУ о языковом законе и отставке Парубия
В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 12:00 – Центризбирком продолжает обрабатывать протоколы с мокрыми печатями. Только после их подсчета будет объявлен окончательный результат выборов, пока обработали более 70%. В ВРУ медленно продолжают завершать рассмотрение поправок к языковому закону и попутно требуют отставки спикера парламента Андрея Парубия.
Также в выпуске:
Зеленского поздравили Ангела Меркель, Тереза Мэй и Дональд Туск.
Серию терактов на Шри-Ланке устроили 9 смертников, среди них была одна женщина. Число жертв взрывов возросло до 359.
Воспользовавшись избирательными баталиями, суд остановил требование изменить название УПЦ МП на Русскую православную церковь.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии