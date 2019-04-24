Выпуск новостей за 12:00: Результаты подсчетов ЦИК. ВРУ о языковом законе и отставке Парубия

В выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 12:00 – Центризбирком продолжает обрабатывать протоколы с мокрыми печатями. Только после их подсчета будет объявлен окончательный результат выборов, пока обработали более 70%. В ВРУ медленно продолжают завершать рассмотрение поправок к языковому закону и попутно требуют отставки спикера парламента Андрея Парубия.

Также в выпуске: Зеленского поздравили Ангела Меркель, Тереза Мэй и Дональд Туск. Серию терактов на Шри-Ланке устроили 9 смертников, среди них была одна женщина. Число жертв взрывов возросло до 359. Воспользовавшись избирательными баталиями, суд остановил требование изменить название УПЦ МП на Русскую православную церковь.

Источник: 24 канал