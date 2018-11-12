Выпуск новостей за 12:00: Результаты "выборов" на оккупированных территориях. "Доступное жилье"
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 12:00 – завершились псевдовыборы на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, победу одержали ставленники Москвы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После четырехлетней задержки в регионы поступили 100 миллионов гривен на государственную программу "Доступное жилье". Эта программа сделана для переселенцев, участников АТО и молодых семей.
Также в выпуске:
Реакция мира на псевдовыборы на оккупированных территориях.
Новые подробности убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Как египетские кочевники встречают украинских туристов в пустыне.
Источник: 24 канал
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