Выпуск новостей за 12:00: Результаты "выборов" на оккупированных территориях. "Доступное жилье"

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 12:00 – завершились псевдовыборы на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, победу одержали ставленники Москвы – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После четырехлетней задержки в регионы поступили 100 миллионов гривен на государственную программу "Доступное жилье". Эта программа сделана для переселенцев, участников АТО и молодых семей.

Также в выпуске: Реакция мира на псевдовыборы на оккупированных территориях. Новые подробности убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Как египетские кочевники встречают украинских туристов в пустыне.