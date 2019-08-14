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      Выпуск новостей за 12:00: РФ выдворит украинского дипломата. ДТП в оккупированном Донецке

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – украинский дипломат генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге должен покинуть Россию. Решение Кремля является ответом на высылку диппредставителя РФ. В оккупированном Донецке автомобиль Mazda столкнулся с автомобилем Geely. В аварии погибли 4 человека, среди которых двое маленьких детей. Также в больнице находятся 6 пострадавших.

      Также в выпуске:

      Зайцева и Дронов, осужденные за смертельную аварию в Харькове, обжалуют свои приговоры.

      Представители партий, прошедших в парламент вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады.

      Буковина приходит в себя от вчерашнего урагана: там град размером с куриное яйцо повредил крыши и автомобили.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Жертвы
      Источник: 24 канал
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