Выпуск новостей за 12:00: РФ выдворит украинского дипломата. ДТП в оккупированном Донецке

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – украинский дипломат генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге должен покинуть Россию. Решение Кремля является ответом на высылку диппредставителя РФ. В оккупированном Донецке автомобиль Mazda столкнулся с автомобилем Geely. В аварии погибли 4 человека, среди которых двое маленьких детей. Также в больнице находятся 6 пострадавших.

Также в выпуске: Зайцева и Дронов, осужденные за смертельную аварию в Харькове, обжалуют свои приговоры. Представители партий, прошедших в парламент вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады. Буковина приходит в себя от вчерашнего урагана: там град размером с куриное яйцо повредил крыши и автомобили.

Источник: 24 канал