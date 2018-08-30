Выпуск новостей за 12:00: Родительский плен в Киеве. Нападения на журналистов

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 12:00 – в Киеве полиция задержала мужчину, который заперся в квартире с четырьмя детьми и угрожал оружием. Правоохранителей вызвала жена, которой удалось сбежать из квартиры, а вот детей он не выпустил. На журналистов в Украине все чаще давят. Только в этом году на украинских медийщиков нападали 20 раз.

Также в выпуске: Полиция разоблачила преступную группу, которая изготавливала наркотики прямо у себя в гараже. Украина примет участие в масштабных военных учениях "Проворный дух 2018" в Грузии. За прошедшие сутки российские наемники 18 раз стреляли в сторону украинских позиций.